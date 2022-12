À la surprise générale et malgré la dissidence de certains pays africains, près de 200 délégations venues de partout dans le monde assister à la COP15 se sont finalement entendues au petit matin, lundi, sur un cadre mondial afin de protéger la biodiversité. D’ici 2030, les états devront notamment protéger 30 % de leurs milieux naturels terrestres et marins. Outre cette cible historique, que doit-on retenir du cadre mondial de Kunming-Montréal sur la biodiversité et quel défi représente la mise en oeuvre d’un tel accord ?

Invité : Alexandre Shields, journaliste

