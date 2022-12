Balado | Avoir vingt ans en des temps moroses, hier comme aujourd’hui

La vingtaine est synonyme de la fin des études, de l’aube d’une carrière, d’un lot de questions nouvelles. C’est aussi parfois le moment où l’on songe à fonder une famille et à trouver un toit sous lequel s’établir.



Mais avec la pandémie, la crise du logement abordable et l’inflation galopante en toile de fond, sans parler de la crise climatique qui devient de plus en plus pressante, les jeunes adultes sont directement affectés par un contexte économique morose. Morosité qui trouve toutefois écho chez ceux et celles qui avaient vingt ans au début des années 1980, et qui faisaient alors les frais d’une récession et d’une crise de l’emploi. La vie était-elle vraiment plus facile à l’époque, comme le veut une formule maintes fois entendue?

Invité : Clémence Pavic et Éric Desrosiers, journalistes économique

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Clémence Pavic, journaliste

Éric Desrosiers, journaliste

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7