Balado | Quoi lire et quoi regarder pendant le temps des Fêtes?

L’année 2022 tire à sa fin, et l’équipe du balado Décrocher la une, avide de bonnes suggestions de livres et de séries télé, avait envie de vous proposer des titres à dévorer pendant les Fêtes. On a demandé à trois de nos collègues de la salle — Louise-Maude Rioux Soucy, Fabien Deglise et Manon Dumais — de choisir chacun trois oeuvres qui les ont marqués cette année.

Les oeuvres citées dans cet épisode : À boutte, de Véronique Grenier (Atelier 10); Que notre joie demeure, Kevin Lambert (Héliotrope); Chien blanc, Romain Gary; Les émotions contre la démocratie, Eva Illouz. (Premier Parallèle); Les liens artificiels, Nathan Devers (Albin Michel); The Lottery, Shirley Jackson (New Yorker magazine); La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (Club illico); Avant le crash (Radio-Canada); Chouchou (Noovo).

