Balado | Portrait croisé de la crise du logement à Montréal et à Toronto

Les deux métropoles ont été régulièrement comparées au courant des derniers mois en matière de sécurité, d’étalement urbain et, surtout, de logement. Cette comparaison est-elle réellement éclairante? Les loyers torontois sont considérablement plus élevés que ceux à Montréal, mais les résidents de la Ville Reine disposent aussi d’un revenu annuel plus élevé… Le tout s’équilibre-t-il? On propose un examen chiffré de la crise du logement abordable qui sévit dans les deux villes, en plus de raconter les trajectoires inverses d’une Montréalaise installée à Toronto et d’une Torontoise à Montréal.

Invité : Zacharie Goudreault, journaliste

À lire aussi : Une crise du logement à deux vitesses, de Montréal à Toronto

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Zacharie Goudreault, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

