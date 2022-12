Balado | Autopsie d’une escalade des tensions entre Ottawa et Pékin

Les rapports diplomatiques entre Ottawa et Pékin sont pour le moins tumultueux ces derniers temps. En font foi la rencontre tendue entre Xi Jinping et Justin Trudeau au dernier sommet du G20, le dossier de la possible ingérence chinoise dans le scrutin canadien de 2019 et le dévoilement d’une nouvelle stratégie indo-pacifique, où le Canada serre la vis à l’empire du Milieu. Bien que les observateurs aient salué la nouvelle approche canadienne face à la Chine, il demeure complexe de faire preuve de fermeté avec un partenaire si puissant.

Invitée : Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa

