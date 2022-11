Balado | Les bibliothèques comme tiers-lieux

Pendant longtemps, on a vu la bibliothèque comme un endroit d’une certaine froideur. Mais, à l’image d’une initiative drummondvilloise, une autre approche existe, celle de la bibliothèque comme espace ouvert et inclusif, même pour les citoyens les plus marginalisés. Ces espaces communautaires qui sont complémentaires au travail et à la maison deviennent de réels tiers-lieux.

Invité : Stéphane Baillargeon, journaliste

À lire aussi : La bibliothèque de Drummondville comme centre de travail social

