Balado | Mystères et bienfaits de l’or brun

Deuxième productrice de déjections sur terre après les bestiaux d’élevage, l’espèce humaine gratifie la planète, bon an, mal an, d’environ 800 millions de tonnes de selles. Toutefois, le monde lève le nez sur l’or brun et jette à la cuvette l’une des principales ressources naturelles hautement renouvelables sur la planète. Que se cache-t-il de bénéfique dans nos matières fécales et comment pourraient-elles changer le monde?

Invitée : Isabelle Paré, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Philippe Papineau, animateur

Isabelle Paré, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Julien Forest, monteur

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7