Balado | Pourquoi déroule-t-on encore le tapis rouge?

Symboles de prestige et de reconnaissance, les tapis rouges sont parfois convoités et parfois redoutés par ceux qui les foulent. Cette luxueuse moquette accueille dignitaires et politiciens, mais surtout des artistes, qui ne s’y sentent pas toujours comme des poissons dans l’eau. D’où vient cette tradition et quelle est sa pertinence aujourd’hui?

Invitée : Annabelle Caillou, journaliste

