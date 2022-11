Balado | Le virage idéologique des plateformes sociales

Une seule semaine aura suffi à Elon Musk pour amorcer un changement intense de culture chez Twitter. Il a dissous le conseil d’administration, accéléré le lancement de modifications techniques sur l’authentification des usagers, puis ordonné leur rétractation face à des ratés considérables. Surtout, il a licencié plus de la moitié des employés de l’entreprise.

Il est difficile d’établir clairement à quel point l’avenir de Twitter incarnera la vision libertarienne de l’homme le plus riche au monde, mais cette acquisition illustre quand même un virage dans l’écosystème des médias sociaux, dont les intérêts sont de plus en plus ouvertement idéologiques. Petit état des lieux.

Invité : Alain McKenna, journaliste

À lire aussi : Tous contre Elon Musk et Elon Musk contre tous!

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Alain McKenna, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

