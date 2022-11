Balado | Aux sources de la crise haïtienne

Haïti est plongé dans une crise politique et humanitaire: le choléra connaît un vif regain, des gangs plus puissants que la police contrôlent les routes stratégiques de la capitale, le prix du pétrole a explosé et on ne compte plus les enlèvements et les assassinats.



Dans ce contexte, les appels à une intervention militaire de la communauté internationale se multiplient. Cependant, une telle démarche serait loin de faire l’unanimité, autant parmi les Haïtiens qu’au sein de la diaspora haïtienne. On se penche sur le contexte de vide politique et institutionnel en toile de fond de la situation actuelle.

Invité : Frantz Voltaire, président et fondateur du Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Pierre Antoine et Félix Deschênes, recherchistes

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

