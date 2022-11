Balado | La vague rouge qui ne s’est pas produite

On pouvait s’attendre mardi soir à des résultats serrés et tardifs aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce fut le cas. Au lendemain du scrutin, on ne sait toujours pas si le Sénat passera aux mains des républicains, et même la majorité à la Chambre des représentants n’a pas encore été attribuée officiellement.

Ce qui ressort des dernières heures, toutefois, c’est que la vaste percée républicaine anticipée ne s’est pas matérialisée. Des porte-voix du trumpisme ont été défaits, des candidats démocrates au sort incertain sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. L’ombre de l’ancien président a bel et bien teinté la soirée, mais avec des effets partagés.

Pour essayer de mettre de l’ordre dans tout ça, on joint notre collègue journaliste Fabien Deglise, qui se trouve en Pennsylvanie.

Invité : Fabien Deglise, journaliste

