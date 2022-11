Balado | Subirez-vous une forte hausse de taxe foncière?

Les propriétaires immobiliers montréalais ont récemment reçu une enveloppe qu’ils auraient peut-être préféré ne pas ouvrir: celle contenant leur plus récente évaluation foncière. En voyant grimper en flèche la valeur de leur maison, plusieurs ont eu des sueurs froides, craignant de voir bondir du même coup leur impôt foncier.

Ce n’est que lors du dépôt du budget de la Ville de Montréal, le 29 novembre prochain, qu’ils seront fixés sur l’ampleur de la hausse de taxation. En attendant, on éclaircit le contexte dans lequel s’enracine cette augmentation de la valeur des maisons et on anticipe ses conséquences, pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires.

Invitée : Clémence Pavic, journaliste

