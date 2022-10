Balado | La mort annoncée des cartes de crédit

Avec tous les changements causés par le virage numérique dans le marché du paiement, la disparition pure et simple de la carte de crédit est un scénario plus près de nous que ce qu’on pourrait penser. D’ailleurs, Visa et Mastercard préparent déjà le terrain à un changement majeur de leur modèle d’affaires. Que réserve l’avenir à ces géants, et qu’est-ce que ça implique pour le consommateur?

Invité : Alain McKenna, journaliste

