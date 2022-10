Balado | Que reste-t-il de #MoiAussi?

Près de cinq ans jour pour jour après la publication de la première enquête liée au mouvement #MoiAussi dans la province, Décrocher la une se replonge dans les secousses québécoises d’une mouvance planétaire. Bien des choses ont changé depuis octobre 2017, mais un décalage subsiste entre les attentes des victimes et les objectifs du système judiciaire. Avec Améli Pineda, à qui on doit plusieurs dossiers marquants de cette mouvance, on se demande : «Que reste-t-il de #MoiAussi?»

Invitée : Améli Pineda, journaliste d’enquête au Devoir

