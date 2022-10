Balado | À ne pas inviter dans une même salle de cinéma: les critiques et les fans

À en juger par de récentes données américaines, le fossé entre les cinévores et les critiques n’a jamais été aussi imposant. Au coeur de cette scission croissante : des habitudes cinévores teintées par la pandémie et une fatigue des cinéphiles purs et durs face aux mégaséries jouant plus que jamais sur la fibre nostalgique. Qu’en est-il au Québec ? Petit état de la critique dans la province.

Invité : Manon Dumais, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur comment écouter le balado, cliquez ici!

Crédits :

Philippe Papineau, animateur

Manon Dumais, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com