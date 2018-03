Vous n’aurez pas allongé 30 $ pour rien. L’intégrité a un prix. Et celle des Baudry n’est pas à balayer sous le tapis. Leurs vieilles vignes de cabernet franc, dont certaines non greffées, puisent richement leur texture fraîche et finement veloutée, révélant un terroir unique, tremplin véritable pour ce breton de la Loire. Et digeste avec ça ! (10+) © Explication des cotes

Le bio ★★★★ Chinon Les Grézeaux 2015, B. M. Baudry, Loire, France (29,85 $ – 10257555)