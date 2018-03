Imaginez un enfant turbulent qui crie à tue-tête et que l’apparition soudaine d’un clown (pas Donald !) apaise illico. Interchangez maintenant l’enfant par le sauvignon blanc et le clown par le sémillon. Le tout demeure bien sec et dynamique sans être criard, arrondi par un sémillon qui apaise, parfume et allonge. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Château Calabre 2016, Montravel, France (15,15 $ – 10258638)