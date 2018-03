La joie de vigne de Pascal Marchand

Une tout autre perception nous est rendue de l’Espagne viticole en la personne d’Alvaro Palacios. Moins l’homme du tempranillo que de la garnacha, qu’il assume et assure en ses vignobles familiaux (bios et biodynamiques) du côté du Priorat comme de la Rioja orientale. Mais Alvaro est aussi l’homme du cépage mencia qui, en appellation Bierzo, semble en voie de devenir le petit chouchou espagnol de cette fin de décennie.

Mais ce qu’il y a de formidable avec le vigneron, c’est qu’il vous fait humer une Espagne nouvelle, libre de ce vernis vieillot qui pesait à une certaine époque sur la production nationale. Partisan de la ligne claire et de la tonalité précise, Palacios joue du tanin et de la fraîcheur de ses cépages en les modulant sur la portée musicale du terroir, des altitudes et des expositions en fonction de crescendo harmonieux à souhait. Jean-Claude Berrouet, qu’il a côtoyé à Petrus, ne serait pas ici dépaysé devant l’élégance, la brillance et le poli manifestes des tannins soutenant la trame narrative de l’ensemble de ses vins.

Je piste l’ensemble de sa production depuis une bonne quinzaine d’années. Jamais, jusqu’à ce jour, Alvaro Palacios n’a été aussi pointilleux dans sa démarche. La signature est évidente. La moindre anfractuosité de terroirs, l’impact des densités de plantation ou encore la sélection clonale appropriée se subordonnent presque chez lui à cette volonté de livrer un vin éminemment digeste, mais aussi doté d’un véritable pedigree de naissance. De la haute couture espagnole ! Voici quelques vins issus des trois appellations dégustés en rafale en sa présence dernièrement :

Rioja – Alfaro

Placet 2016, Alfaro (35,50 $ – 11858555). Le seul blanc de la maison à base de viura d’une trentaine d’années, mais quel vin ! L’amplitude d’une marsanne derrière sa robe or, ses arômes de poire et sa longue et ronde finale sur l’abricot sec. Inspirant. (5 +) © ★★★ 1/2

La Montessa 2015, Alfaro (19,90 $ – 10556993). L’homme de la garnacha frappe juste ici avec un fruité qui offre du croquant mais aussi une sève soutenue, fraîche, presque saline. Comment se lasser ? Surtout à ce prix ! (5) ★★★

Priorat – Gratallops

Camins del Priorat 2016, Gratallops (28,45 $ – 11180351). Avec un sourcing, comme aiment à le dire nos amis parisiens, en provenance de neuf villages et d’un assemblage de cinq cépages où 35 % de grenache, entre autres, s’affiche dignement, ce Camins élève le débat et multiplie les pistes tout en demeurant encore une fois dynamique et friand, juvénile et d’une précision d’enfer. Il y a ici du mouvement et un bonheur de vivre évident. On sourit après boire ! (5) © ★★★ 1/2

Les Terrasses 2015 (48,50 $ – 12853115). Le terroir métamorphique où l’ardoise est reine crée une tension supplémentaire sur cet assemblage grenache-carignan vieilles vignes. La sensation fruitée-minérale est ascensionnelle, la bouche, découpée froidement, la trame linéaire, rehaussée d’une touche très fraîche de zeste d’orange. (10 +) © ★★★★

Finca Dofi 2015 (84,50 $ – 705764). Les vieux clones de grenache (petites baies affublées de court-noué) fichés à haute densité dans les sols filtrants de ce vignoble de 10 hectares offrent des arômes d’une classe on ne peut plus splendide ! Les tanins étoffent une bouche fine, régalante, mais aussi sérieuse, se resserrant avec élégance sur la longue finale. Quelle maîtrise ! (10 +) © ★★★★

Bierzo – Corullon

Pétalos 2015 (24,50 $ – 10551471) et (50 $ le 1.5L – 12284231). À vous procurer sans faute ce format magnum qui fera de vous l’amphitryon de la situation dans une dizaine d’années ! Ce multiparcellaire où trône le cépage mencia offre le visage sincère mais aussi cabotin de gamays de crus qui se rencontrent pour une fiesta bien arrosée. De la couleur, de la générosité, des tanins sphériques, juteux, riches et sexy. Résister ? Pas question ! (5 +) © ★★★ 1/2

Villa Corullon 2015 (52,50 $ – 13114103). Une multitude de petites parcelles, issues d’un ensemble de moins de neuf hectares de vieilles vignes où les sous-sols jouent de complexité, rendent compte ici de mencia, mais aussi de cépages blancs (9 %) d’une rare pertinence. Simplement somptueux, avec ce caractère multipiste, élégant et raffiné, qui fouille en détail, en profondeur. Grand vin de terroir, mais aussi d’homme qui sait l’écouter pour mieux le faire parler. (10 +) © ★★★★ 1/2

Moncerbal 2015 (117 $ – 13114074). Quartz et granite décomposé « compressent » pour le moment l’expression de ce grand rouge promis à des lendemains magiques. Exceptionnelle qualité de tanins une fois de plus, avec des notes d’agrumes mûrs qui, toujours avec l’impact terroir, éclairent, tonifient et allongent l’ensemble. Magistral ! (10 +) © ★★★★ 1/2