Monsieur de Sousa est un homme appliqué. Et de bon goût. Il ne verse ni dans la provocation gustative ni dans l’altercation des sens ; que du style, de l’élégance même. Ce blanc sec n’a jamais été aussi bon. À la fois discret et précis, il évoque les fleurs blanches et l’amande mondée, avec une délicieuse caresse boisée en finale. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Branco da Gaivosa 2015, Alves de Sousa, Douro, Portugal (20,30 $ – 13369819)