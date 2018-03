Voilà un bel exemple de réussite. Non seulement cette coopérative s’autorise un seul cépage (castelao), tout ce qu’il y a de portugais, mais on le vinifie sans lui greffer des qualités qu’il n’a pas. Au prix de deux pintes de lait ! Souplesse et légèreté sur un ensemble friand, vivant, de belle franchise. Servir frais. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ Fonte do Nico 2016, Portugal (8 $ – 12525120)