Sur une solide base de tempranillo, le très habile Olivier Rivière greffe des grenaches et des gracianos qui complètent l’ensemble avec beaucoup de crédibilité. Légères notes animales sur fond de réglisse, de noyau et de fumée, ce rouge bien vivant offre un « glissant » de bouche à la fois fluide et serrant. Charcuteries ? (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Rayos Uva 2016, Rioja (19,80 $ – 13076071)