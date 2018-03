Les amateurs de chardonnay bien sec et non dénué de caractère seront comblés ici, à prix très étudié. Le fruité s’y déploie lentement, sur une sève fine, à peine arrondie sous la tension minérale qui porte subtilement l’ensemble. Clarté, lisibilité et jolie tenue de bouche. Bel ajout au répertoire ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Chardonnay 2017, Limestone Hill, De Wetshof, Afrique du Sud (17,30 $ – 12862564)