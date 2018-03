Cet assemblage qui sent bon les îles et son crachin frais à vous retrousser le toupet et à vous cracher dans les mains demeure incontestablement l’une des meilleures affaires sur le marché en matière de malt écossais. À ce prix, tout de même du détail avec ses notes de fougères et d’iode encadrant une bouche suave, puissante et épicée. Explication des cotes

La surprise ★★★ Té Bheag, Gaelic Whisky, Écosse (39,75 $ – 858209)