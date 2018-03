Ce 2009, avec un séjour de plus de sept ans sur lattes et son dosage plus que modéré, atteint aujourd’hui une vitesse de croisière enviable. Avec sa sève riche, sensuelle, ample et dotée de profondeur, voilà un véritable champagne de repas que ne refusera pas une belle volaille ou des bouchées à la reine. (5) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Champagne Moët Chandon Grand Vintage 2009 Extra Brut (87 $ – 10453601)