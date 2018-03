Ce rouge, où la syrah domine, a été de tous mes guides d’achat en raison de sa pertinence, mais aussi de sa régularité qualitative enviable. L’édition 2016 ne contrevient pas à la règle et affiche encore et toujours ce fruité opulent et bien frais, aux beaux tanins sphériques qui ne lassent pas. Très fiable ! (5) © Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Château Pesquié Prestige Édition 1912 m 2016, Rhône, France (15,55 $ – 743922)