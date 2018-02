Rendez-vous en Roussillon

La Catalogne voudrait s’affranchir de l’Espagne qui lui cause des soucis qu’elle trouverait pays ici, dans ce Roussillon, avec qui elle se partage des affinités géographiques et culturelles. Amphithéâtre sauvage et magnifique regardant l’est avec la Méditerranée à ses pieds, ce vignoble traversé par les vallées de l’Agly, du Têt et du Tech est non seulement le secret vinicole le mieux gardé de France et de Navarre, mais les vieux carignans, grenaches, syrahs, mourvèdres, marsannes, rolles, roussanes et autres y trouvent une énergie, une vibration tellurique unique sous l’impact des schistes et des calcaires chauffés par un soleil « allumé » près de 300 jours l’an. Un rendez-vous que s’étaient donné les Amis du vin du Devoir cette semaine. Compte rendu.

Domaine Gardiès « Les Glacières » 2016, Côtes du Roussillon (25,55 $ – 12013378). Tous les bios de Jean Gardiès sont littéralement des actes de charité. Un partage de vérité fruitée, une ode à la transparence, une leçon d’humanité. Et d’humilité. Un blanc sec, vivant, croquant, fin et brillant. Simplement. (5+) ★★★ 1/2. Moyenne du groupe : ★★★

Domaine Gauby « Calcinaires » 2016, Terroirs de Calce, Côtes catalanes (30,25 $ – 12415289). Il y a presque une impression de tanins dans ce blanc sec bio au goût de poire séchée, d’épices et de pomme mûre. Un vin qui pulse longuement, comme un coeur irrigué par une vie minérale intense et soutenue. Un classique chez les amateurs. (5+) ★★★ 1/2 ©. Moyenne du groupe : ★★ 1/2

Marie-Gabrielle 2016, Cazes, Côtes du Roussillon (18,45 $ – 851600). Ce domaine serait la plus vaste entité opérée en biodynamie de France. Et l’assemblage où domine la syrah toujours d’une remarquable régularité qualitative. L’arôme est fin et la texture de bouche fraîche, fondante, veloutée. À ce prix, une affaire ! (5) ★★★. Moyenne du groupe : ★★ 1/2

Domaine Boucabeille « Les Orris » 2015, Côtes du Roussillon Villages (42 $ – 12680613). Derrière une robe cramoisie de bonheur, les arômes mûrs et glorieux galopent avec une insistance à vous laisser coi et interdit, pour ne pas dire tout simplement pétrifié d’aise ! La vie grouille de toutes parts, à la verticale comme à l’horizontale, avec une puissance, une fraîcheur, une profondeur sidérantes. Et puis cette texture ! Grand vin bio de terroir ! (10+) ★★★★ ©. Moyenne du groupe : ★★★

Maréotis 2012, Philippe Viret, Vin de France (37,50 $ – 13344451). Il faudrait écrire un livre entier sur ce domaine unique où la cosmoculture ancre les vins dans une dimension singulière. Le vin dense et coloré de cette sélection parcellaire place déjà le goûteur sur une orbite rare. Intensité et pureté, densité et grande fraîcheur sur un ensemble puissant dont la sève fruitée et épicée élève les sens et nourrit le physique comme le spirituel. Finale d’anthologie. Un bio de très haut niveau, ici non démasqué comme pirate par le groupe. (10+) ★★★★ ©. Moyenne du groupe : impossible à définir tant les extrêmes s’imposaient !

Domaine Gauby Vieilles Vignes 2015, Terroirs de Calce, Côtes catalanes (57,75 $ – 13416873). Les vins de Gérard Gauby font du bien. Et ces vieilles vignes le font en douceur, en vous tirant le palais vers le haut, vous laissant libre après boire. C’est fin, de grande pureté, floral et épicé, d’une harmonie parfaite. J’aime, mais à mon sens, vendu trop cher ! (5+) ★★★ 1/2 ©. Moyenne du groupe : ★★★

Mas de la Devèze « Pandore » 2015, Côtes du Roussillon Villages (22,20 $ – 12731530). Le pourcentage élevé de mourvèdre confère à cette cuvée riche et colorée une structure, mais aussi une appétence uniques. Secondé par des grenaches parfumés et des carignans réglissés, le vin plonge en profondeur sur fond de pierres chaudes et d’épices. Attendre. Top à ce prix ! (10+) ★★★1/2 ©. Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Domaine du Clos des Fées 2014, Côtes du Roussillon Villages (41 $ – 11177240). Ex-sommelier et journaliste, Hervé Bizeul s’est rapidement attelé à livrer une production à l’image de ses exigences personnelles en matière de vin. Cette cuvée en témoigne avec brio. Pas les gros sabots, mais un vin fin, riche de texture et d’équilibre, détaillé et long en bouche. Très recommandable ! (10+) ★★★★ ©. Moyenne du groupe : ★★★★

D’autres bons choix Domaine de Majas 2016, Côtes catalanes (19,15 $ – 13105910) : Ce Majas n’a d’égal que sa capacité toute légitime de régaler jusqu’à ce que la soif cède, tout en sachant qu’elle a des belles heures devant elle ! Le fruité y est juvénile et croquant, vivant, d’une exquise buvabilité. Et du caractère avec ça ! (5) ★★★



Petit Taureau 2016, Vin de France (29,25 $ – 13113215) : Nul n’est besoin de connaître le vigneron pour aimer son vin. En retour cependant, on aimerait le serrer dans ses bras pour lui signifier que la joie passe comme le courant sur une ligne de haute tension. Ici, carignan et syrah sur schistes et calcaires font la pluie et le beau temps en soufflant le chaud et le froid. Une première au Québec qu’il ne faudrait surtout pas rater ! (5+) ★★★ 1/2 ©



