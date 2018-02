Attention, du lourd ! Même si la texture propose un traitement royal au palais avec de beaux tanins mûrs et sphériques, il demeure que cet assemblage, pour parts égales de syrah et de grenache, offre une sève puissante, étoffée, tout ce qu’il y a de généreux. Un rouge ensoleillé et corsé, destiné aux ragoûts fumants du soir. (5 +) ©

Le rouge ★★★ Sablet Cuvée Clémence 2015, Domaine de Boissan, Rhône, France (21,55 $ – 712521)