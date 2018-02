Je n’ai pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Ce style et surtout cette maison sont connus comme Barabbas dans la Passion. Élevage prolongé en futaille pour une plongée en profondeur des tempranillos et comparses, que ce soit sur le plan des parfums nobles (cèdre, encens, cuir…) ou sur celui de la texture fine et allongée. (5 +) ©

Le canon ★★★★ Vina Tondonia Reserva 2005, Rioja, Espagne (52 $ – 11667901)