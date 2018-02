Il y a du merlot et du beau dans ce cadeau bien emballé que nous offre ici Régis Moro. Arômes nets et subtils de fruits et bouche émancipée, souple, fraîche, suffisamment construite. Le tout livré avec autant d’amabilité que de palatabilité. Simplement du pur bonheur. Côte de porc grillée ? (5)

Le bio ★★ 1/2 Château Puy-Landry 2015, Côtes de Castillon, Bordeaux (15,25 $ – 852129)