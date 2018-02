Il se détache de ce blanc issu de l’agriculture biologique un équilibre mais aussi une précision du fruité des plus exemplaires. Une solide base de chardonnay où se greffent avec aisance et complémentarité des cépages rhodaniens qui nuancent et portent les flaveurs avec beaucoup de style et de longueur. À découvrir ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Signos de Origen 2016, Emiliana, Chili (22 $ – 11639037)