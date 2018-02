Vous aurez tout le loisir de servir à peine rafraîchi ce rouge sec conçu, vinifié et embouteillé pour en faire jaillir le généreux fruité. Un rouge bien enveloppé et doté d’une solide structure tout de même, et qui, à ce prix, est une redoutable affaire. Saucissons et fromages affinés seront ici de très plausibles partenaires ! (5) ©

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Vega 2016, Rioja, Espagne (10,65 $ – 12699197)