Avec ses compères Calvarino 2015 (27,85 $ – 741058 – (5 +) ★★★1/2) et La Rocca 2015 (37,50 $ – 897066 – (5 +) ★★★★ ©), deux vignobles de coteaux plus minéraux, ce « classique » à base de garganega (et un poil de trebbiano) joue de finesse et de tension avec son goût frais de pêche blanche et de citron. L’apéro parfait ! (5)

Le bio ★★★ Soave Classico 2016, Pieropan, Vénétie, Italie (20,50 $ – 11027743)