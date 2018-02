Ce rouge inspirant à base de negroamaro possède un petit côté vieillot qui tranche avec cette production lisse et plus moderne de pinards soulignés au Botox. Le registre aromatique intrigue avec ses nuances de camphre, de réglisse, de pierre chaude et de garrigue, avec un fondu de saveurs qui étirent longuement le palais. (5) ©

Le rouge ★★★ Notarpanaro 2010, Cosimo Taurino, Italie (20,30 $ – 709451)