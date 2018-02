L’assemblage de chardonnays demeure ici des plus convaincant, avec cette modulation fine du terroir qu’un élevage précis et discret vient souligner à merveille. Un blanc sec envoûtant au goût d’amande au beurre et de pêche blanche mûre, le tout souligné d’une texture satinée, suave, vivante et délicate. Élégant. (5 +) ©

Le canon ★★★ 1/2 Meursault 2015, Ropiteau, Bourgogne, France (56,50 $ – 112979)