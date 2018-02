Ce tempranillo est un fonceur mais de type aile arrière au football, avec ce mélange de force, de souplesse et d’énergie condensée. Un rouge coloré et généreux qui sait marquer des points en bouche par son fruité bien frais et appétissant, doté d’une trame tannique combative mais aussi fair-play. À ce prix, vous gagnez ! (5)

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Hermanos Lurton 2016, Toro, Espagne (15,45 $ – 10359261)