Voyage au bout de la soupe

On y est presque ! Cette nuit, on avance les pendules d’une heure. Dans 10 jours, c’est officiellement le printemps. On y est presque. Par mesure de précaution, je vous suggère quand même quelques adresses où aller vous remonter le moral dans un bol de soupe, juste au cas où il nous en tomberait encore une ou deux petites dernières bien blanches, bien pesantes, bien inopportunes.



Mes soupes d’aujourd’hui sont asiatiques. Élevé au tourin, j’ai évolué vers d’autres bols parfois classiques — vichyssoises, parmentier et autres fla-flas hexagonaux — souvent exotiques — mulligatawny indien, bortsch lituanien ou hash-é-reshteh perse.



Ces soupes tonkinoises, phos pour les puristes, sont mes coups de coeur. Je ne vous parlerai pas des restos où je vais seulement parce qu’ils se trouvent juste sur mon chemin. Bien sûr, en matière de soupes comme d’autres choses, chacun a ses chouchous.



Ainsi, lorsque j’ai envisagé de parler de la pho de PhoTay Ho, Amélie a dit : « Je trouve que leur soupe est un peu surfaite. J’aime mieux celle de l’autre côté de la rue, juste en face, au Ylang. Moins de monde, plus de Vietnamiens. »



Ça nous laisse quand même un peu de marge pour nous régaler de cette spécialité vietnamienne si réconfortante et qui se prête à toutes sortes d’interprétations. Je vous ai choisi quatre adresses où, selon moi qui suis tombé dans la soupe tout petit, la pho est remarquable. J’en ai glissé une cinquième un peu pour contredire Amélie.



Restaurant Hà

Cafeden

Au 14 Prince-Arthur​

Tran Cantine vietnamienne

Pho Tay Ho

Dans l’ancien royaume de feu Monsieur Hà, de dynamiques jeunes gens ont ouvert leur restaurant. En hommage à l’ancien propriétaire, ils ont baptisé la maison Hà. Le décor est invitant et le service, à point, chaleureux et efficace. Cette nouvelle administration semble avoir plu dès le départ aux nouveaux gourmands, car l’endroit ne désemplit pas. Durant les beaux jours, la terrasse qui donne sur le parc Jeanne-Mance est, elle aussi, très achalandée. La carte est élargie, enrichie de petits plats soignés, mais c’est surtout la pho qui est exceptionnelle.243, avenue du Mont-Royal Ouest, ☎ 514 848-0336 et (autre adresse), dans le Vieux-Montréal, 600, rue William, ☎ 514 379-4111Installé aux portes de la Petite-Italie, ce resto au design très élégant étonne un peu, la nouille de riz ne figurant pas au palmarès des locaux. L’étonnement vient également de ce décor, moderne, épuré, mais aussi de la cuisine très soignée et très méticuleuse. On mange ici l’une des deux ou trois meilleures salades de papaye verte en ville et une pho originale, préparée selon la recette secrète de la maman de Chinh Vu, copropriétaire des lieux.6576, boulevard Saint-Laurent, ☎ 514 419-1589Depuis plus de 40 ans, dans un décor qui a très peu changé, cette maison sert une petite cuisine asiatique sans prétention.La deuxième génération, Cindy pour ne pas la nommer, a commencé à prendre le relais et les parents sont toujours aux fourneaux pour épauler leur fille. Depuis plus de 40 ans, les clients viennent fidèlement ici pour cette petite cuisine asiatique sans prétention et, notamment, pour les diverses options de soupes proposées (poulet, boeuf, tofu, légumes ou crevettes). À noter : c’est sans doute l’un des endroits en ville où le repas coûte le moins cher.14, rue Prince-Arthur Ouest, ☎ 514 842-3512Les parents Tran préparent de très bonnes phos dans leur restaurant de la rue Saint-Denis, le Pho Tay Ho, boudé par Amélie. Je vous suggère quand même d’y aller faire un tour après être allé manger chez leurs rejetons, ne serait-ce que pour constater que, même en vietnamien, la pomme ne tombe jamais très loin de l’arbre.Les enfants Tran ont donc décidé de lancer leur propre petit établissement : Tran Cantine vietnamienne. Décor très réussi, cuisine inspirée, rouleaux de printemps, rouleaux impériaux, bánh mì et surtout phos si bons qu’ils remportent déjà les faveurs de la foule. Dans cette section de la rue Notre-Dame à Saint-Henri, les petits restos sympathiques abondent et les foules gourmandes et connaisseuses ont vite remarqué l’arrivée de cette nouvelle maison.4690, rue Notre-Dame Ouest, ☎ 514 379-4690Bon, c’est vrai qu’Amélie a un peu raison — Amélie a souvent un peu raison quand on parle cuisine —, les proprios de ce restaurant pourraient faire un effort côté service ; on a vu plus souriant. C’est vrai que le décor ici aussi n’est pas des plus excitants. Par contre, et c’est le but de l’exercice d’aujourd’hui, leur pho est sans aucun doute l’une des meilleures à Montréal.6414, rue Saint-Denis, ☎ 514 273-5627