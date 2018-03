Recette de sandwich déjeuner de luxe

Le secret pour bien réussir ce sandwich est dans la sélection des ingrédients ! Il est important de bien choisir un bacon fumé qui est tranché épais (environ 2 cm d’épaisseur) ainsi que d’avoir un excellent pain burger. Allez faire un tour dans une boulangerie, vous y trouverez d’excellents produits qui donneront un meilleur résultat qu’un simple pain burger acheté chez votre épicier.

Ingrédients

- 1 oeuf

- 1 gousse d’ail

- 1 c. à thé de mayonnaise

- 1 feuille de laitue croquante

- 90 g de bacon tranché épais (environ 2 cm d’épaisseur)

- 1 pain burger

- Sel, poivre, chili broyé

Préparation

Faire chauffer le pain burger au four afin qu’il soit grillé. Entre-temps, faire frire à la poêle le morceau de bacon afin qu’il soit doré et croustillant. Retirer.

Dans la même poêle, faire frire l’oeuf et l’assaisonner avec le sel, le poivre et le chili broyé, au goût. Une fois le pain bien doré, le retirer du four et frotter la gousse d’ail sur la surface intérieure du pain. Tartiner le pain de mayonnaise, puis y disposer la tranche de bacon, l’oeuf frit et la tranche de laitue.

Bon appétit !