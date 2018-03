Recette de salade de lentilles protéinée

Voici une recette super simple, facile et pleine de fer et de protéines ! Parfaite pour un dîner sur une salade verte, comme collation ou salade d’accompagnement.



Ingrédients

- 1 lb de lentilles brunes sèches

- 1 feuille de laurier séchée

- 5 tasses d’eau

- 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

- 1/3 d’une courge musquée, épluchée et coupée en petits dés

- ½ tasse de graines de citrouille rôties (salées si voulu)

- 2 tasses de bébés épinards frais

- 1 tasse de yogourt méditerranéen

- 1 cuillerée a thé de moutarde de Dijon

- Jus d’un citron

- 1 cuillerée a thé de poudre de cari, de cumin et de muscade

- Sel poivre au goût



Préparation

Préchauffer le four à 375 °F. Dans un bol, mélanger les cubes de courge musquée avec la moitié de l’huile d’olive, le sel et le poivre, le cumin et la muscade. Étaler sur une plaque a pâtisserie et mettre au four de 10 à 16 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Mettre de côté.



Dans un chaudron, cuire les lentilles avec la feuille de laurier et l’eau, à peu près 15 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient cuites, mais pas trop tendres ! Égoutter les lentilles et retirer la feuille de laurier.



Dans un grand bol, mélanger le yogourt, le jus de citron, la moutarde de Dijon et le cari avec le reste de l’huile d’olive. Saler et poivrer. Goûter la vinaigrette pour vous assurer que c’est à votre goût. Vous pouvez ajouter du poivre ou de la poudre de cari pour en augmenter l’intensité, mais il est mieux d’attendre avant de mélanger le tout, car les lentilles vont boire la vinaigrette.



Ajouter les lentilles, les épinards, les graines de citrouille et la courge musquée et déguster !





Après deux ou trois jours, si jamais la salade devient sèche, vous pouvez ajouter du yogourt, de la vinaigrette ou tout simplement un filet d’huile d’olive pour la ramener en vie ! Vous pouvez aussi ajouter des olives noires, des carottes blanchies et de la pomme grenade, au goût.