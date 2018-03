Recette de pétoncles caramélisés à l’érable

Pour 4 portions



Ingrédients

- 8 pétoncles- 300 ml de jus de Yuzu- Sucre d’érable- 200 g d’orge perlé- 1,5 l de fond de volaille- 50 g de beurre- 10 g de citron confit- 100 g de légumes aigres-doux- 50 g de parmesan- Micropousses, au goût- Sel et poivre, au goût- Vinaigrette à l’érable : vinaigre blanc, sirop d’érable et huile d’olive



Préparation

Nettoyer et faire mariner les pétoncles dans le jus de Yuzu pendant dix minutes.



Les égoutter, les assaisonner et les saupoudrer avec du sucre d’érable.



Saisir les pétoncles.



Bien colorer et passer au four deux minutes.



Cuire l’orge avec le fond blanc et ajouter le beurre, le citron confit et le parmesan en fin de cuisson.



Assaisonner.



Dresser le risotto dans un cercle et deux pétoncles par assiette.



Décorer avec les légumes aigres-doux, les micropousses et la vinaigrette à l’érable.