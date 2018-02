Recette de Bao de porc tonkatsu épicé

Ingrédients

1/4 tasse de sauce Sriracha

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 c à soupe de sauce Worcestershire

1 c à thé de moutarde sèche

4 côtelettes de porc désossées

1 tasse de farine

2 oeufs

2 tasses de chapelure panko

¼ tasse de graines de sésame

1 c. à soupe d’huile sésame

8 pains bao (ils sont vendus dans les épiceries asiatiques, mais il est aussi possible de les faire soi-même)

4 concombres libanais tranchés

1/4 tasse de mayonnaise japonaise

Huile végétale pour la friture

2 radis melon d’eau tranchés (ou radis ordinaires)

Préparation

Donne 4 portions1. Mélanger tous les ingrédients de la sauce dans un bol.2. Déposer les côtelettes de porc dans un sac en plastique à fermeture hermétique à tour de rôle et taper à l’aide d’un attendrisseur à viande pour aplatir. Saler et poivrer. (Vous pouvez aussi demander à votre gentil boucher de faire ce travail bruyant.)3. Préparer 3 bols. Le premier avec la farine, le deuxième avec les oeufs battus et l’huile de sésame et le troisième avec le panko et les graines de sésame.4. Fariner les côtelettes de chaque côté. Tremper dans l’oeuf et égoutter. Déposer dans le mélange de panko pour bien enrober. Réserver.5. Faire chauffer environ 2,5 cm (1 po) d’huile végétale dans une poêle en fonte. La température devrait atteindre 180 °C (350 °F).6. Faire cuire 2 côtelettes à la fois environ 2 minutes de chaque côté. Déposer sur du papier absorbant et laisser reposer quelques minutes. Couper des tranches d’environ 1 cm (1/2 po).7. Cuire les pains bao à la vapeur ou selon les indications sur l’emballage.8. Garnir les pains de porc tonkatsu, de sauce épicée, de tranches de radis, de concombres et d’un peu de mayonnaise.Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire.Pour la suivre : marielenfer.com ; i nstagram.com/maryhellyeah