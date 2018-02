Voyage culinaire entre Pyeongchang et Montréal

La cuisine coréenne est colorée et parfumée. Les légumes, les piments et la fermentation en sont des alliés indispensables. Chef et propriétaire des restaurants Omma à Montréal, Mikyum Kim fait vibrer la métropole grâce à l’harmonie des arômes d’une cuisine coréenne traditionnelle légèrement adaptée au palais des Québécois.

Mikyum Kim est née à Séoul, en Corée du Sud, dans les années 1960. Détentrice d’un doctorat en musique de l’Université de Los Angeles, elle a joué de la harpe pour de grands orchestres, dont ceux de New York et de Paris. À l’été de l’an 2000, accompagnée de ses deux enfants, elle quitte Paris pour s’établir à Montréal.

« Peu de temps après mon arrivée, j’ai ouvert un salon de thé au centre-ville de Montréal où je servais aussi des bouchées de mon pays, raconte Mikyum Kim. Après six ans, j’ai vendu, car je travaillais trop. Je ne pouvais plus bouger mes bras tellement je cuisinais tout le temps, raconte-t-elle. Mais, à ne rien faire, j’avais tout autant mal aux bras », poursuit celle qui possède désormais deux restaurants de cuisine coréenne à Montréal, nommés Omma.

Transmission maternelle

Photo: Allison Van Rassel

Chez Omma, qui signifie « maman » en coréen, la chef Kim propose un hommage à sa mère patrie. Sa grand-mère habitait dans le palais Gyeongbok, à Séoul, aux côtés de son mari qui travaillait pour le gouvernement. « Elle [y] a appris des recettes traditionnelles coréennes qui ont été transmises à ma mère, puis à moi, raconte la chef Kim. À mesure que je vieillissais, je réalisais l’importance des connaissances que je possédais. »

Mikyum Kim développe alors un grand désir de partager les parfums de la cuisine de son pays natal, telles l’audace du piment, l’amertume du soja et l’acidité de la fermentation, la technique de transformation la plus utilisée en cuisine coréenne. La fermentation transforme le chou en kimchi, la pâte de soja en doenjang et la pâte de piment en gochujang. Ces trois ingrédients sont au coeur de la cuisine coréenne.

« La fermentation est la reine de la cuisine coréenne. Longtemps, nous n’avions pas de frigo et nous voulions garder notre nourriture longtemps. Maintenant, nous découvrons, avec la science de la nutrition, que nos techniques sont bonnes pour le coeur », explique Mikyum Kim.

Bien qu’un nombre limité d’études cliniques sur les aliments fermentés ait été effectué, il existe en effet des preuves scientifiques que ces aliments offrent des bienfaits pour la santé, au-delà de plusieurs matières premières alimentaires.

Incontournables condiments

Le kimchi est le condiment le plus connu de la cuisine coréenne. La chef Kim le concocte à partir du chou nappa et du radis chinois, auxquels elle ajoute de la poudre de piment, du sel et du sucre. Lors de la fermentation, l’acide lactique des bactéries produit une saveur acidulée qui s’apparente à celle de la choucroute. Popularisé en Amérique du Nord en 2012 par le chef David Chang (du restaurant Momofuku) lors de son passage à l’émission The Mind of a Chef,sur les ondes de PBS, le kimchi est par la suite devenu un condiment très populaire. Chez Omma, le kimchi est fait maison et servi en accompagnement avec du riz, dans une soupe ou à l’intérieur du bibimbap.

Véritable vedette de l’heure de la cuisine coréenne, le bibimbap est un repas passe-partout composé d’un bol de riz auquel on ajoute des légumes marinés et différents aliments sur lesquels on dépose un oeuf cru. Une façon de faire qui rappelle les fameux « touski » des familles québécoises !

La chef Kim sert, en accompagnement du bibimbap, une sauce piquante fabriquée à partir de gojuchang (une pâte de piments fermentés). Traditionnellement, cette sauce est incorporée directement dans le bol, mais cette omission est volontaire de la part de la chef, qui avoue que le palais des Québécois n’est pas accoutumé à une si grande vague de chaleur coréenne.

« Je veux faire de la bonne cuisine coréenne à l’image de mon pays, poursuit-elle, mais je veux aussi que les gens d’ici l’apprécient. »