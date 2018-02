La recette de pappardelles au ragoût de boeuf du chef Michael Tozzi

Cette recette italienne classique me rappelle la cuisine réconfortante de ma grand-mère Carmen. L’ajout des petits pois et du persil donne une certaine fraîcheur à un plat plutôt roboratif.



Pour 4 portions



Ingrédients

800 g de viande de boeuf à braiser, coupée en cubes de 3 cm

2 c. à table d’huile d’olive

1 oignon espagnol, pelé et finement haché

3 gousses d’ail, finement hachées

1/2 tasse de vin rouge

400 g de tomates en boîte, concassées

2 tasses de bouillon de poulet

400 g de pappardelles

2 c. à table d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

1 tasse de petits pois surgelés, blanchis

2 c. à table de persil italien haché



Préparation



Préchauffer le four à 300 °F.



Dans une grande poêle antiadhésive, dorer la viande dans l’huile à feu élevé. Saler et poivrer. Réserver sur une assiette.



Dans la même poêle, à feu moyen-élevé, dorer l’oignon et l’ail. Déglacer avec le vin. Ajouter les tomates concassées puis le bouillon. Remettre la viande et porter à ébullition.



Couvrir et cuire au four 3 heures ou jusqu’à ce que la viande se défasse à la fourchette. Retirer du four. Dégraisser la viande au besoin, assaisonner et réserver.



Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente. Prélever 250 ml (1 tasse) d’eau de cuisson et égoutter les pâtes. Huiler les pâtes et les remettre dans la casserole. Ajouter du ragoût et mélanger. Ajouter un peu d’eau de cuisson pour délayer le ragoût au besoin. Dresser dans un bol et garnir de petits pois, de persil italien et de poivre moulu.