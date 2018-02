La recette de salade de quinoa rouge protéinée de la chef du resto-bar Monsieur, Kimberly Lallouz

Une autre version de ma salade de quinoa, qui se conserve trois ou quatre jours au frigo. Il s’agit d’un plat bourré de super-aliments, très simple et végétarien, à conserver !



Ingrédients



- 4 tasses de quinoa rouge cuit

- 1 tasse de cubes de feta de lait de brebis

- 1 tasse de noix de Grenoble grillées et coupées en gros morceaux

- 3 oignons verts émincés

- 1 tasse de canneberges séchées

- 1 avocat coupé en dés

- Jus d’un citron

- ½ tasse de persil frais haché

- ½ tasse de basilic frais haché

- Huile d’olive, ou huile de pépin de raisins

- Vinaigre de cidre de pomme au goût

- Sel et poivre



Méthode



Dans un petit bol, mettre le jus de citron et l’avocat coupé, assaisonner de sel et poivre et mettre de côté pendant le reste de la préparation. Dans un grand bol, mélanger tous les autres ingrédients ensemble. Ajouter l’huile et le vinaigre de cidre au goût, saler, poivrer, rajouter l’avocat et déguster !



Si voulu, servir sur un lit de roquette fraîche avec un filet d’huile d’olive et réduction de balsamique.