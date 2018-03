Musarder dans une ancienne usine de textile à Cowansville

Cowansville, à 90 kilomètres à l’est de Montréal, avec ses 13 000 habitants, s’est rendue coquette par son patrimoine loyaliste et victorien. Ville de plans d’eau, on peut y traverser 14 ponts. Ses murales Les belles disparues sont bien connues. Mais son attrait le plus original, la raison d’aller y faire un tour, est à la fois relativement nouveau et historique : c’est le Musée Bruck, particulièrement actif depuis deux ans.

Sis dans la rue Principale, il combine une collection permanente de tableaux et de sculptures à des expositions temporaires qui privilégient les arts visuels et les arts textiles contemporains. L’ensemble est à la fois traditionnel, innovant et bien rafraîchissant.

« Nos expositions sont conçues en fonction des gens de la région, mais elles ont certainement de l’attrait pour tous les visiteurs. Cowansville est proche des réseaux culturels des Cantons-de-l’Est et de Montréal, et notre musée a une contribution à apporter », explique la directrice, Suzanne Morin.

Photo: Benoît Legault

Le Musée Bruck invite les gens à découvrir la Collection Bruck-Lee, instituée par le Centre d’art de Cowansville entre 1956 et 1979 et qui joua, entre autres, le rôle d’une galerie en exposant des artistes régionaux, montréalais et canadiens.

On y trouve ainsi des oeuvres d’Alexander Y. Jackson, du Groupe des Sept, et de plusieurs artistes du Groupe de Beaver Hall (un regroupement de peintres à Montréal fondé en 1920).

L’esthétisme graphique est évident dans les choix d’expositions d’art contemporain (toutes gratuites) proposées par le musée. Six expositions temporaires seront présentées en 2018.

Bâtiment Second Empire

De style Second Empire et construit en 1874 comme succursale de l’Eastern Townships Bank, le bâtiment du Musée est en soi un lieu à visiter et le point de départ d’un circuit patrimonial.

Ce bâtiment fut aussi la demeure de l’industriel W. F. Vilas, maire de la ville de 1911 à 1922, et un club social pour les employés de l’usine textile Bruck Mills. Celle-ci était un leader de l’industrie. Cette usine était bien connue dans les milieux de la mode des années 1950 et 1960.

Photo: Musée Bruck

Le Musée met en valeur le patrimoine historique de Cowansville en favorisant les expositions multidisciplinaires qui s’inspirent des histoires et de la vie des gens de Brome-Missisquoi. La riche histoire de la Bruck Mills et des employés qui y ont travaillé va droit au coeur du patrimoine social et culturel de la ville et est à l’origine du nom et de l’existence du Musée. Celui-ci actualise cet héritage en intégrant à sa programmation l’art textile contemporain.