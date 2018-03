Sorties week-end

La beauté de la langue

Deux musées de Québec accueillent une foire des mots et de l’oralité, dans le cadre du Mois de la francophonie , de Constellation francophone et du Mois de la poésie de Québec. Lectures et spectacles de poètes francophones de partout au Canada, ateliers, projections et parcours déambulatoires centrés sur les belles lettres s’y dérouleront tout le week-end. Une présentation de Rhizome, du Centre de la francophonie des Amériques et du Musée de la civilisation.Vocalités vivantes, de vendredi à dimanche, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone et au Musée de la civilisation, gratuit.

Jeunes pouces verts

Semis urbains et le projet Nourrir la citoyenneté, d’Alternatives, sont des organisations connues de qui veut devenir plus autonome au jardin. Dimanche, c’est aux éducateurs et aux professeurs qu’on s’y adresse. Tous les outils pertinents à l’élaboration d’un jardin dans les écoles ou les CPE seront abordés. Une bonne façon pour les tout-petits d’apprendre en s’amusant ! Formation Jardin pédagogique , dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30, aux serres Grand potager à Verdun, inscription obligatoire. 80 $.

Bouffe qui roule…

En parlant de faire pousser la nourriture, attardons-nous un instant à ceux et celles qui la distribuent aux personnes ayant moins de chance. À partir de dimanche, jusqu’au samedi suivant, c’est la Semaine des popotes roulantes. Une bonne occasion de se familiariser avec ces regroupements qui luttent à la fois contre les mauvaises habitudes alimentaires et l’isolement des personnes en perte d’autonomie. Pour devenir bénévole et demander le service, on visite leur site Web Semaine des popotes roulantes, du 18 au 24 mars, partout au Québec.

Dans l’ombre du bâti

Les professionnels et artisans des secteurs patrimonial et architectural vous donnent rendez-vous, cette fin de semaine, pour une exploration des savoir-faire en matériaux, restauration et planification urbaine en format conférences. Que vous soyez branché traditions ou design contemporain, il y en a pour tous les goûts. Les rendez-vous Maestria , jusqu’à samedi au Marché Bonsecours, 15 $.

Sonorités à voir

Les étudiants et chercheurs en musiques numériques de la Faculté de musique de l’UdeM présentent différentes installations d’art sonore. Immersives et/ou interactives, ces oeuvres explorent tant l’intelligence artificielle que l’univers carcéral, les matériaux électroniques et la science du son. Les formes d’ondes , jusqu’au 29 mars au Centre d’exposition de l’Université de Montréal, gratuit.