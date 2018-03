Sorties week-end

Toute la Nuit

Vous cherchez des idées pour la Nuit blanche de samedi ?Si vous voulez de l’ambiance, il y en aura à la nouvelle édition de Bouge Anyway , cet affrontement de danses contemporaines et urbaines où une trentaine d’équipes rivalisent de créativité, en quatre rounds, avec un DJ à la barre du son (de 21 h à 23 h 45 à l’édifice Wilder, 1435, rue De Bleury).Si vous souhaitez bouger, la troupe du Patin libre présentera des extraits de son nouveau spectacle Threshold en plus de lancer un party sur la glace, avec ateliers de patin et DJ (de 22 h à 1 h à l’aréna Saint-Louis, 5633 rue Saint-Dominique).Fidèle à lui-même, le Centre Phi propose une nuit d’expériences avec Contrastes , où l’on pourra notamment entendre Wolf + Lamb s’adonner à la réalité virtuelle et visiter la toute nouvelle exposition Trapped d’Atelier New Regime, une réflexion sur le succès au XXIe siècle (de 21 h à 3 h au 407, rue Saint-Pierre).Sur le plan créatif, le chouette Atelier circulaire reçoit à demeure pour la séance Frip, trip et refrip , où l’on pourra sérigraphier son propre t-shirt — ou un t-shirt acheté sur place — avec des motifs réalisés par les artistes membres (de 21 h à 2 h au 5445, avenue de Gaspé).En matière de lettres, la soirée Exquisite Corpse promet de stimuler l’imaginaire avec de la création littéraire interactive et des marathons de lecture offerts par 12 écrivains, dont Daphné B et Marcela Huerta (de 23 h à 1 h à la Petite librairie de Drawn & Quarterly, 176, rue Bernard Ouest).Toujours pas assez de poésie ? Le Quai des brumes en récitera quasi ad infinitum dans ses Dix heures de poésie , où l’on pourra entendre un hommage à Ducharme (de 16 h à 2 h au 4481, rue Saint-Denis).Enfin, pour les cinéphiles engagés, le café Chez l’Éditeur présente une série de documentaires dans La nuit sera courte , qui réunira entre autres le Festival Filministes, le Wapikoni mobile et Cinéthique Villeray (de 21 h 30 à 1 h au 7240, rue Saint-Hubert).

Pour la relâche

Comme la relâche s’annonce douce, on vous suggère de passer au Musée Stewart, où il y aura des balades en raquettes dans le fort de l’île Sainte-Hélène et des séances de jeux de société jadis joués… du XVIe au XXe siècle (du 3 au 11 mars au 20, chemin du Tour-de-l’Isle, gratuit pour les 12 ans et moins).



Pour les enfants, mais surtout leurs parents, le festival de cinéma Porc-épic revient avec des projections de courts et de longs métrages et des discussions avec cinéastes (du 2 au 5 mars, billets : 5 $).



Et à Québec, le Musée de la civilisation célèbre la relâche avec Électrisez votre cerveau, qui réserve aux jeunes un neuro-quiz, un rallye et une panoplie d’ateliers sur les méandres de l’organe (du 3 au 11 mars au 85, rue Dalhousie, à Québec).