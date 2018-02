Sorties week-end

Citadins, au jeu !

C’est aujourd’hui que commence la grande période ludique hivernale de Montréal joue , qui propose des centaines d’activités pour les jeunes un peu partout dans la ville, notamment dans les bibliothèques publiques. Que les geeks se réjouissent, c’est sous le signe du jeu vidéo que démarrent les festivités : une grand-messe du genre reçoit ce vendredi une trentaine d’exposants qui présenteront jeux, ateliers et conférences (de 12 h à minuit au Coeur des sciences de l’UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, gratuit). Et samedi, BAnQ déploiera un mini-musée interactif où l’on pourra retrouver les jeux, consoles et micro-ordinateurs d’une autre époque — la préhistoire numérique, quoi (de 10 h à 17 h au 475, boulevard de Maisonneuve Est, gratuit). Il va sans dire que les plaisirs seront nombreux pour la semaine de relâche, si les enfants vous réclament des sorties.Jusqu’au 11 mars.

Soirs au Salon

Il reçoit si peu souvent à demeure, le Salon particulier, qu’on se doit d’en parler. Cette minuscule salle, installée dans un sous-sol d’église du Plateau Mont-Royal, revient à la vie pour présenter la pièce Big Shot du Surreal SoReal Theatre — pièce qui revient d’ailleurs elle aussi à la vie après avoir longuement tourné au Canada depuis 2008, notamment à Montréal l’année dernière. Seul sur scène, accompagné d’effets visuels et sonores, un homme interprète six personnages ayant été témoins d’une fusillade dans un train. Un one man show qui promet d’être intense en si petit comité.Vendredi et samedi à 19 h 30 au 4851, rue de Bordeaux. 15 $. En anglais.

Plaisirs sur scène

Il y aura du plaisir sous toutes ses formes au Lion d’Or dimanche pour le match spécial présenté par la Ligue d’improvisation montréalaise dans le cadre de Montréal en lumière. C’est en effet le thème retenu pour les douces hostilités prévues entre les Oranges et les Rouges, qui devront user de créativité thématique sous la direction d’un maître de jeu.Dimanche de 20 h à 23 h au 1676, rue Ontario Est. 12 $.

Toujours à vélo

Comme il n’y aura pas d’édition de Vélo sous zéro cette année en raison d’un manque de financement, l’équipe derrière le groupe Vélo d’hiver Montréal organise la sortie Vélo sans relâche , une boucle de 11 km autour du parc Maisonneuve à parcourir en une heure environ. Des conseils seront prodigués avant le départ pour ceux qui en auraient besoin et du chocolat chaud sera servi pour bien fouetter les troupes.Samedi de 10 h à 14 h. Départ de la coopérative Ma Brasserie, 2300, rue Holt.