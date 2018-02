Sorties week-end

Poésie de nuit

Rien de mieux que l’hiver pour narguer les climats en s’enivrant de poésie (merci Baudelaire). Pour inaugurer une nouvelle série de lectures poétiques nocturnes , la très vivante librairie Le Port de tête accueille la poète innue Natasha Kanapé Fontaine, qui sera accompagnée de trois poètes de son choix — Roxane Nadeau, Maya Cousineau Mollen et Sylvain Rivard. Il sera question de la nuit montréalaise et des directions que prennent les mots. Arrivez tôt, les places sont limitées et l’espace douillettement restreint.Vendredi à 22 h 30 au 269, avenue du Mont-Royal Est. 5 $ (7 $ à la porte).

Saison d’impro

En cette année du 40e anniversaire de la Ligue nationale d’improvisation , la Coupe charade ne prend pas de vacances — loin de là ! Dans leur cadre traditionnel inspiré du hockey, les quatre équipes retrouvent les planches à leur manière passionnée pour les prochains dimanches et lundis jusqu’à la finale, le 3 juin. Pour le lancement de la saison, lundi, Michel Rivard chantera l’hymne de la ligue avant que s’affrontent les Jaunes et les Bleus — Réal Bossé affrontera donc Guy Jodoin, qui effectue un retour attendu. Comme toutes les équipes seront présentées, attention, il y aura de l’ambiance.Dès lundi à 19 h au Club Soda, 1225, boulevard Saint-Laurent à Montréal. 21,25 $ ou 26,25 $.

Jeunes mémoires

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, deux librairies montréalaises s’associent pour présenter aux jeunes des enjeux sur la diversité et les personnes racisées. À la librairie Racines, le programme Black Youth Matter mettra notamment en avant de la danse haïtienne (5 $ pour l’atelier), des jeux, des comptines et de la lecture (samedi de 11 h à 19 h au 4689, boulevard Henri-Bourrassa Est). Et à la librairie L’Euguélionne, les enfants sont invités à une heure du conte avec l’auteure haïtienne Stéphane Martelly , qui fera la lecture de fables et de son prochain livre L’enfant gazelle, une fable sur l’injustice (dimanche de 14 h à 15 h 30 au 1426, rue Beaudry).

Sur la Philosophie

C’est le retour des ateliers Art et philosophie au Musée national des beaux-arts du Québec, ateliers où la vie, l’art, l’humain sont à l’honneur. Cette fois, les discussions s’inspireront de l’oeuvre d’Alberto Giacometti, qui fait l’objet d’une large rétrospective au musée. Par la discussion, en petits groupes, un « éveil à l’invisible dans l’art » sera favorisé, nous écrit Monique Lortie, qui animera encore les rencontres. D’autres artistes serviront de guides de pensée, dont Victor Hugo.Les dimanches à 10 h 30 et les mercredis à 19 h jusqu’au 22 avril au 179, Grande Allée Ouest. 8 $-10 $ par atelier. Réservations et info : ☎ 418 643-2150 ou sur leur site Web