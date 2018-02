Sorties week-end

Science au féminin

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science des Nations unies, le Centre des sciences de Montréal organise la journée thématique Science au féminin , visant à encourager la participation des femmes à cette vaste discipline. Ce sera l’occasion de rencontrer des femmes oeuvrant dans le domaine et de participer à des animations interactives.Dimanche de 10 h à 16 h au 2, rue de la Commune Ouest. Gratuit pour les femmes de 18 ans et moins, sinon 15 $.

Vers le printemps

Chaque année, la Fête des semences annonce la venue prochaine du printemps puis de l’été, saisons heureuses des jardins. Pour les trois prochains jours, une panoplie d’experts en semences et en pousses de toutes sortes sont réunis au Jardin botanique de Montréal pour partager leur savoir. Vous souhaitez cultiver des champignons, connaître les plantes anciennes, comprendre la germination ? Des ateliers et des conférences vous faciliteront la chose. Et il y aura de quoi refaire vos stocks avec des produits locaux et bios.Vendredi de 12 h à 17 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h au 4101, rue Sherbrooke Est. Entrée libre.

Arts nomades

Avec ses propositions en cinéma, en musique et en gastronomie, le Festival nomade rapproche pour une huitième année les cultures qui se côtoient à Montréal. Lancé mercredi, il se poursuit ce vendredi — avec le spectacle Les réfugiés, des nomades forcés, qui mêlera musiques, contes, poèmes et témoignage — et jusqu’à dimanche avec, entre autres, un souk nomade et une projection de films sur le nomadisme dans le cinéma québécois des années 1960 à 1980.Jusqu’à dimanche au Dépanneur café, à La Khaïma et à Montréal, arts interculturels.

Retour au yoga

Si l’hiver vous ankylose, c’est l’occasion d’aller puiser des idées souples et calmes à l’ Expo yoga , qui revient pour une deuxième édition à Montréal. Experts et professeurs (dont Elena Brower) seront à l’oeuvre pour vous épauler dans vos pratiques — yoga, méditation — et votre santé.Samedi et dimanche au Palais des congrès, 1001, place Jean-Paul-Riopelle.

Lectures noires

En ce Mois de l’histoire des Noirs, les voix de la diversité ayant inspiré nos modernes résonneront à la Maison de la littérature avec le spectacle Black Black , qui réunira entre autres Queen KA, Franz Benjamin et Rodney Saint-Éloi dans une lecture plurielle (avec musique) inspirée des mots de Maya Angelou, Nina Simone, Aimé Césaire, Léopold Senghor et Angela Davis, notamment.Vendredi à 20 h au 40, rue Saint-Stanislas à Québec. Entrée libre.