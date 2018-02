Université de Sherbrooke: un cours consacré à l’oeuvre de Leonard Cohen

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Un peu plus d’un an après son décès, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Leonard Cohen ne cesse de fasciner ici et à l’international. À un point tel qu’une nouvelle école d’été offerte au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke par le Centre d’études du religieux contemporain consacrera un cours à son imposante oeuvre.

Les amateurs de Leonard Cohen inscrits comme étudiants libres au deuxième cycle ainsi que les étudiants à la maîtrise en études du religieux contemporain pourront dès cette année s’inscrire à l’école d’été «L’autre présence » dans l’oeuvre de Cohen.

Ce titre est inspiré d’un livre que publiera prochainement Alexandra Pleshoyano, professeure associée au Centre d’études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke, également responsable de l’école d’été.

Pour celle qui étudie depuis dix ans les écrits de Leonard Cohen, l’artiste a toujours eu une grande attirance pour le sexe opposé et il était constamment à la recherche d’une femme idéale, à la fois humaine et divine. Une grande partie de sa poésie témoigne de cette quête incessante. C’est à travers la rencontre de l’« autre présence » qu’il aspire à la guérison, à la réunification de son être.

« Nombreux sont les figures et les symboles qui révèlent le mystère de cette “autre présence”, c’est-à-dire de cette “énergie créatrice” dans l’oeuvre de Cohen », soutient Mme Ple-shoyano, qui travaille dans les archives de la Succession Leonard Cohen et qui a collaboré à la révision éditoriale de chacun des textes du poète pour son volume posthume Leonard Cohen : The Flame, qui paraîtra en octobre.

L’école d’été explorera les formes et les circonstances dans lesquelles apparaît cette « autre présence » à travers son art.

« À l’instar du feu, de l’amour ou de la flamme, l’énergie créatrice peut guérir et unifier, tout comme elle peut ravager et anéantir, selon la disposition de celle ou de celui qui l’accueille, ajoute Mme Pleshoyano. Leonard était un funambule entre sa volonté lumineuse et sa volonté funèbre. Il tentait de vivre dans le milieu, dans cet espace qu’il appelait la liberté. »

Dans le cadre de l’école d’été, Alexandra Ple-shoyano accueillera quelques invités, dont l’avocat Robert Kory, qui a été un ami proche de l’artiste, ainsi que son agent. Il est maintenant représentant de la Succession Leonard Cohen.

Ce cours de maîtrise se donne sur cinq jours de classe, les 5, 18, 19 mai ainsi que les 1er et 2 juin, de 9 h à 16 h 15, au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke.

Diversité religieuse

Par ailleurs, l’école d’été du Centre d’étude du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke consacrera une bonne partie de sa programmation à la diversité religieuse. « On a beaucoup touché aux accommodements raisonnables dans l’école d’été précédente, mais cette fois, on a voulu aller plus loin en regardant les pratiques des différentes religions qui peuvent amener des défis en matière d’intervention », affirme Lorraine Derocher, responsable de l’école d’été et professeure associée au Centre.

Le ramadan, la nourriture cachère et les croyances quant à la mort font partie des thèmes qui seront abordés.

« Qu’on soit dans le milieu policier, carcéral, de la santé, de la psychologie, du travail social, de l’éducation, ou autre, les intervenants se retrouvent face à des gens attachés à leur religion et ils ont besoin de comprendre certaines des pratiques pour mieux faire leur travail », explique Lorraine Derocher, spécialiste des nouveaux mouvements religieux et des sectes, qui abordera également ces réalités lors de l’école d’été.

Les pratiques de l’islam, du judaïsme, du christianisme (pratiques orthodoxes protestantes et évangéliques), des religions orientales telles que l’hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme seront aussi présentées aux étudiants par des spécialistes et membres de ces communautés religieuses. Tout un volet portera aussi sur la vision du monde autochtone au Canada.

« La société québécoise a beaucoup évolué ces dernières années sur les questions de diversité religieuse, affirme Mme Derocher. Les gens sont plus ouverts qu’avant et s’informent maintenant beaucoup lorsqu’ils ont des demandes d’accommodement. Avec l’école d’été, nous voulons vraiment intervenir au niveau de la pratique pour permettre aux étudiants de développer les connaissances nécessaires pour augmenter les chances de succès de leur intervention sur le terrain. »

L’école d’été donne trois crédits aux étudiants à la maîtrise en études du religieux contemporain, mais on peut s’y inscrire comme étudiant libre lorsqu’on a obtenu un baccalauréat.

Les journées de classe se tiendront les 11, 12 et 26 mai, puis les 15 et 16 juin, de 9 h à 16 h 30.

« Cette formule de cours partagée entre les vendredis et samedis est aimée des gens parce qu’elle leur prend un peu de leur temps les fins de semaine, mais aussi un peu du temps de travail, indique Mme Derocher. Plusieurs demandent à leur employeur de les libérer pour venir suivre ce cours. »